الليطاني: اجراءات لمنع الري من الصرف الصحي

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أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان، أن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة اتخذ الاجراءات لمنع الري من الصرف الصحي في ارض تعنايل – زحلة وكلف المديرية الاقليمية لامن الدولة بضبط المضخات وملاحقة الفاعلين تحت اشراف القضاء المختص”. وتابع البيان: “بعد ان رصدت فرق المصلحة الوطنية قيام المزارعين في ارض تعنايل – زحلة بري حقول مزروعة بالبندورة والباذنجان والورقيات بمياه الصرف الصحي،وبعد التواصل مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة اتخذ الاجراءات الرامية لمنع الري من الصرف الصحي في الموقع المذكور وكلف المديرية الاقليمية لامن الدولة بضبط المضخات وملاحقة الفاعلين تحت اشراف القضاء المختص”. وكشف عن “حضور دورية من أمن الدولة، وبوشرت الاجراءات تحت اشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وتبين ان صاحب الارض الزراعية هو المدعو محمد خالد جدعان وقد استدعي للتحقيق”



