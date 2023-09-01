زينب خرجت من منزلها في الشيّاح ولم تعد..

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بيان جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: زينب مالك العوطة (من مواليد عام 2000، لبنانية)، والتي غادرت بتاريخ 2-8-2023، منزلها الزوجي، الكائن في محلّة الشّيّاح، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وأضاف، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".