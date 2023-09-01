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ارتفاعُ حركة المسافرين عبر المطار..!

1
SEPTEMBER
2023
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اختتم شهر آب الفائت ايامه بتسجيل المزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان واليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت،فمع انتهاء الشهر الثامن من العام ومعه انتهاء معظم الاجازات الصيفية خاصة لأولئك المغتربين الذين يقيمون في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك والذين امضوا هذه الإجازات في ربوع الوطن، اذ تشهد حركة المطار ازدحاماً ملحوظاً لا سيما في قاعات المغادرة، وقد سجل عدد المغادرين في نهاية شهر آب الفائت حوالي 534 ألفاً من بين أكثر من 915 ألفاً من الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب 2023.
وفي مقارنة لمجموع الركاب عبر المطار خلال أشهر حزيران وتموز وآب من العام الجاري 2023 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق 2022، يتبين زيادة بحوالي 16 بالمئة في أعداد الركاب وأكثر من 12 بالمئة في عدد الرحلات الجوية.
فقد بلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع حزيران وحتى نهاية آب من العام الجاري مليونين و 548 ألفاً و58 راكباً مقابل مليونين و201 ألفاً و237 راكباً في نفس الفترة من العام 2022.
وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2023 على الشكل التالي:


المسافرون:

بلغ مجموع المسافرين من لبنان واليه في آب الفائت 915 ألفاً و85 راكباً،مقابل 796 ألفاً و543 راكباً في آب 2022 (بزيادة 14,88 بالمئة)،فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 18,75 بالمئة وسجل 380 ألفاً و610 ركاب،كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 12,38 بالمئة وبلغ 533 ألفاً و947 راكباً،اما ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 44,24 بالمئة وبلغ 528 راكباً.


الرحلات الجوية:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر الثامن من العام الجاري 6542 رحلة( بزيادة 10,63 بالمئة)،منها 3275 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 10,60 بالمئة) و3267 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 10,67 بالمئة)
ومع انتهاء شهر آب يرتفع مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الثامن منه الى خمسة ملايين و 25 ألفاً و47 راكباً مقابل اربعة ملايين و 189 ألفاً و 247 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 اي بزيادة نسبتها ما يقارب 20 بالمئة. 

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