"حديث عن إغلاق مطار بيروت"... هذا ما أوضحه الحسن!

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قال المدير العام للطيران المدني اللبناني، المهندس فادي الحسن، إنه في حال أتى فريق للتدقيق على مطار بيروت الدولي العام المقبل، سيرى أن الخطة التصحيحية لتلافي أي نقص بالمعايير؛ قد بدأ العمل عليها بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الحديث عن إغلاق مطار بيروت بعد تقرير العام الحالي عارٍ من الصحة.

وأكد الحسن لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالنسبة للتقرير الذي صدر بعد انتهاء المهمة المشتركة لفريق منظمة الطيران المدني الدولي ووكالة السلامة الأوروبية "اليازا"، خلال شهر حزيران، هذا الأمر طبيعي وروتيني ووظيفة هذا الفريق التقييم والإضاءة عن وجود أي خلل والعمل مع الدولة اللبنانية على إرسال فريق للتدقيق والمعالجة خلال فترة زمنية تحدد وفق الآليات والمعايير المعمول بها عالميا".

وشدد المسؤول اللبناني على أن الحديث عن إغلاق مطار بيروت بعد التقرير عارٍ من الصحة، موضحا أن وظيفة التقرير تتعلق بالإضاءة فقط، وبعدها إرسال فرق التدقيق للعمل على المعالجة وليس الإغلاق.

وأضاف فادي الحسن أنه" في حال أتى فريق للتدقيق العام القادم، سيرى أن الخطة التصحيحية لتلافي أي نقص بالمعايير قد بدأ العمل عليها بشكل مباشر، وما يتم تداوله حول وضع نقص المراقبين الجويين، نعمل على تصحيحه".

وبدأ لبنان الخطوات العملية للمعالجة من خلال تعيين مراقبين جويين جدد، خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني منذ قرابة الـ20 يومًا، وذلك من خلال مكتوب رسمي ليخضع المراقبين مباشرة لدورات تدريبية.