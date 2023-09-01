طرابلسي يكشف: تقدم الحوار بين التيار والحزب على هذا الملف!

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أشار النائب إدغار طرابلسي إلى أن "تكتل لبنان القوي شدّد خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي على وجوب عقد جلسات حوار لعدد محدّد من الأيام، ثمّ نذهب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس"، مؤكّدًا "الموافقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي".

ولفت طرابلسي في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن "حوار حصل في الماضي حول أمور مصيرية وأخرى متعلقة برئاسة الجمهورية شاركت بها القوات وقوى المعارضة". ورأى أن "لا سبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار"، مؤكّدًا أن "الحوار متقدّم بين التيار الوطني الحر وحزب الله خصوصاً في ملف اللامركزية المالية الموسّعة".

وبالنسبة إلى احتمال انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية بالتزامن مع هذا التقدّم، قال: "لدينا مطالب لها علاقة بالمناطق والشعب، وحين تتم تلبيتها ننطلق إلى الأولويات الرئاسية والبحث في اسم رئيس الجمهورية".

وفي الملف التربوي، لفت طرابلسي إلى أن "الرغبة لدى الوزارة هي ألّا يكون هناك اضرابات ولكن التمويل لإقرار الزودات والمستحقات المالية للأساتذة غير متوافّر، ما يؤدي إلى تعثّر السنة الدراسية".