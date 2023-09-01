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"الولايات المتحدة تريد دعم لبنان"... هوكشتاين: يمكن جلب المزيد من الاستثمارات الى لبنان

1
SEPTEMBER
2023
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أكّد الموفد الأميركي آموس هوكشتين، في حديث للـ "NBN، أنه "قد بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وهذا في الواقع ما يأمله لبنان ونأمله جميعاً لتحقيق الاستقرار في الجنوب، وكي يحظى لبنان بحدود واضحة وآمنة في المياه".

وأشار، في حديث للـ "NBN"، الى ان "ميزة ترسيم الحدود الدائمة هي أنه من الان فصاعداً حتى المستقبل سيتم تسوية كل شيء ويمكن أن تتحرك الأمور بسلاسة".

وإعتبر هوكشتين، أنه "قد بدأ الأمر يفيد الاقتصاد اللبناني بالاستثمارت الأجنبية"، وقال: "لا أتوقع حدوث أي مشاكل تتطلب مساعدتي".

وأكّد، أن "الولايات المتحدة تريد دعم لبنان"، وأضاف، "ونحن نؤمن بأن لبنان يمكن أن يصبح بلدا غنيا ومزدهرا فهو يملك المقومات ولديه افضل شعب في العالم وافضل المناظر وينعم بالسياحة واللبنانيون هم رواد العمال في كل مكان حول العالم".

وشدّد هوكشتين، على أنه "ما من سبب يمنع لبنان من بناء اقتصاد جديد، وللقيام بذلك يحتاج لحكم جيد وحكومة فعلية وشفافية وضوابط أفضل على الاقتصاد ولا بد من استئصال الفساد".

ولفت، الى أنه "يمكن جلب المزيد من الاستثمارات الى لبنان، لكننا بحاجة إلى الاستقرار"، وختم، "الحدود تعطي شعورًا بالاستقرار بالتأكيد".

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