إليكم طقس الـWeekend!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.



وجاء في النشرة التالي:



الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيّطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وفوق معدلاتها بحدود الدرجتين في الداخل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال المتوسطة، ويتكون الضباب على المرتفعات بدءا من الظهر.



السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.



الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل، ورياح ناشطة احيانا.



الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.