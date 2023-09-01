جريمة هزّت بيروت: طُعن بالسكاكين وفارق الحياة!

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هزّت جريمة قتل مروّعة منطقة أبو شاكر في الطريق الجديدة في بيروت، حيث تعرّض الشاب زياد المصري لهجوم طعن بالسكاكين بعد نشوب إشكال بينه وبين مجموعة من الشبان من آل الصوصه.



وبسبب الجروح البليغة التي أصيب بها المصري، فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

يذكر أن الشاب الراحل زياد المصري، الذي تعرّض للطعن القاتل، كان متزوجًا ولديه ولد، ويبلغ من العمر حوالى الثلاثين عامًا. وهو يعمل بوظيفة حرس في بلدية بيروت.

كما أصيب شقيق زياد، مهند المصري، خلال الحادث بإصابات بالغة، ووصفت حالته بالحرجة. وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع للمراقبة الطبية.

وبعد وقوع الحادث، قامت القوى الأمنية بالتحرك الفوري والتحقيق في الجريمة، حيث تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم للتحقيق معهم والكشف عن ملابسات الحادث والدوافع وراءه.