"مؤسسة ديان" تنظّم النسخة الرابعة من معرض Green Market لدعم الشركات الناشئة الصديقة للبيئة

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إلتزاماً منها بتطوير ريادة الأعمال الخضراء، نظّمت "مؤسسة ديان" بالتعاون مع "مؤسسة الأصفري" و"إكوسويتس كواليشن" النسخة الرابعة من ال Green Market في ABC – فردان، وهو مجمّع تجاري رفيع المستوى وصديق للبيئة. أما الهدف الرئيسي فهو دعم الشركات الصديقة للبيئة، الناشئة والمتوسطة الحجم التي تساهم في تعزيز الإقتصاد الدائري، وتزويدهم بمنصّة لتقديم ابتكاراتهم وإبداعهم الأخضر، في خطوة أساسية لإبراز قدرة الإبتكار وريادة الاعمال الصديقة للبيئة في إنعاش وإزدهار البلد.

تحت عنوان "نحو الاستهلاك المسؤول"، أتاح الGreen Market الفرصة لأكثر من ٢٣ شركة في عرض منتجاتها الخضراء والصديقة للبيئة في قطاعات عدّة. أمّا المميّز في هذه النسخة من المعرض هو أنّه نجح في ضمّ شركات خضراء محلّية مختارة بعناية، ليس فقط في قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الأزياء ومستحضرات التجميل المستدامة - كما هو الحال في المعارض التقليدية - ولكن في قطاعات رئيسية أخرى، مثل قطاع إدارة وإعادة تدوير النفايات بالإضافة إلى الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الطاقة.

ديانا فاضل،

مؤسسة ورئيسة "مؤسسة ديان"

تؤمن "مؤسسة ديان" بالتأثير البيئي والإجتماعي لهذه الشركات الصغيرة الخضراء. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار التزامنا في نشر مفهوم الإنماء المستدام، من خلال دعم رواد الأعمال المبدعين والشركات الصديقة للبيئة، باعتبارهم محرّك الإقتصاد الدائري!

وكانت "مؤسسة ديان" أوّل من أنشأ "صندوق الإستثمار الأخضر"، الذي يقدّم الدعم التقني والمادّي للشركات الناشئة الخضراء. كما قمنا بعقد شراكات استراتيجية مع شركاء محلّيين ودوليّين، من منظّمات حكومية ومؤسسات لا تبغى الربح وغيرها، استطعنا من خلالها خلق مساحة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار ما بين رواد الأعمال الصديقين للبيئة ومساعدتهم في بناء قدراتهم، صقل مهاراتهم وتعزيز دورهم وتأثيرهم الإيجابي في المجتمع. حتى يومنا هذا استطعنا تقديم الدعم لمئات الشركات الناشئة المستدامة في العديد من القطاعات بدءًا من إنتاج الغذاء الصحي، النقل المستدام، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة، ترشيد استهلاك الطاقة، الاقتصاد الأزرق، وحتى الإدارة المستدامة للنفايات (النفايات الصلبة، العضوية، النسيجية كما الإلكترونية). نحن فخورون بتخصيص طاقاتنا ومواردنا لتمكين هذه الشركات، كونها مثال يحتذى به.

واستباقاً لأزمة النفايات المتوقّع حدوثها في أي وقت، قامت "مؤسسة ديان" بتشكيل "إتّحاد إدارة تحويل النفايات" (Waste Diversion Management Consortium) وهي مجموعة مكوّنة من١٠ من أهمّ الشركات الناشئة المتخصّصة في إدارة النفايات (الصلبة، العضوية، النسيجسة والإلكترونية) تسعى الى تسليط الضوء على الحلول الجذرية والطويلة الأمد في ملفّ إدارة النفايات، من خلال تنفيذ خطة فعّالة وحملة على نطاق الوطن. ترمي هذه الخطة الى تقليل نسبة النفايات التي تصل الى المكبّات، من خلال توعية وتحفيز المواطنين والشركات والمؤسسات والبلديات على ضرورة الفرز من المصدر وتشجيع مبادرات إعادة التدوير والتخلّص الآمن والسريع من كافّة أنواع النفايات، بما فيها النفايات الإلكترونية. يأتي ذلك ضمن مشروع رائع سيتمّ إطلاقه قريباً. ترقّبوه!