هوكشتاين التقى وسيم منصوري قبل مغادرته

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افادت معلومات صحيفة »الجمهورية» انّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين التقى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعيداً من الاضواء.

وقد اختتم هوكشتاين زيارته للبنان أمس، وقال: «وأنا مغادر لبنان متفائل كما افعل دائماً، من ان لا شيء مستحيلاً في لبنان. انا ايضاً متحمّس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى». واعتبر ان وصول باخرة التنقيب «مؤشر على ان كل قرار برغماتي تأخذه الحكومة له نتيجة جيدة على لبنان، من ايجاد فرص عمل اكثر الى استثمارات اكثر»، ولفت الى انه ناقش من المسؤولين اللبنانيين حول ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة بمشاركة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، فغياب هؤلاء القادة يشكل اثرا سلبيا على لبنان والشعب اللبناني الذي يدفع الثمن». وقال: «رسالتنا في هذا الخصوص واضحة، الشعب اللبناني يعتمد على مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد يستطيع توحيد الشعب والعمل مع رئيسي مجلس النواب والوزراء من اجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي».

وعن ترسيم الحدود البرية، قال هوكشتاين: «جئت الى هنا لاستمع الى آراء القادة اللبنانيين وزرتُ الجنوب لأرى بعيني الخط الأزرق والمناطق المحيطة وافهم وأدرك المزيد عمّا نحن في حاجة إليه لكي نستطيع ان نحقق النتيجة. وحان الوقت الآن ان اسمع من «الجهة الاخرى» آراءها واقوم بالتقييم، وان كان هو الوقت المناسب وان كانت لدينا نافذة للفرص لكي نحقق ذلك، مع الاخذ بعين الاعتبار ان اميركا تدعم دائماً سياسة السلام والاستقرار، وهذا بالتأكيد يفيد لبنان».