موسكو: العميل الروسي ضُلّل!

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علمت «الأخبار» أن السفارة الروسية في بيروت تابعت تفاصيل توقيف مواطنها يوري ياشكين وزوجته وطفلته بشبهة التعاون مع العدو الإسرائيلي، بعدما أثار توقيف العائلة ضجة في الصحافة الروسية. وقال مصدر في السفارة إن المعطيات لديها تفيد بأن الرجل «وقع ضحية خداع عبر الإنترنت للقيام بعملية من دون أن يكون لديه علم بطبيعة الصراع أو الأطراف أو حتى بلبنان». وبحسب المصدر، فإن ياشكين «وُلد ويقيم في مدينة سمارا البعيدة جداً عن موسكو، وهو كان يسعى وراء المال، من دون معرفة التعقيدات أو فهم أهداف المهمة التي كُلف بها»، مؤكدة أنه «ليس عميلاً إسرائيلياً لأنه لا يعرف من هي الجهة التي كلّفته بالمجيء إلى لبنان، وهو على الأرجح مجرم عادي».

وطالبت السفارة السلطات اللبنانية بالإفراج عن الزوجة والطفلة البالغة من العمر سبعة أشهر وإعادتهما إلى موسكو، على أن تتم متابعة ملف الزوج الذي جُنّد بصورة منفصلة.