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عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 أيلول 2023

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الأخبار: إسرائيل... الأيام الصعبة تمتدّ

الامارات رأس حربة ضد لبنان في مجلس الامن

محاولات لتقديم جان مراد كبش فداء عن المقصّرين

نصف أساتذة الرسمي خارج التعليم

 

 

 

الديار: حركة ديبلوماسية بلا بركة في بيروت وتجديد «مفخخ» لليونيفيل في نيويورك
هوكشتاين يفشل في اقناع لبنان بالتوقيع على الترسيم البري مع «اسرائيل»
استغراب ايراني للموقف السعودي ودعوة بري الحوارية تحرج المعارضة!

 

 

 


نداء الوطن: فشل ذريع لديبلوماسية "المنظومة" ومجلس الأمن يكرّس حرية "اليونيفيل"
برّي يقترح حواراً وجلسات مفتوحة و"القوات": فليُطبَّق الدستور بلا ابتزاز

 

 

 


النهار: التمديد لليونيفيل بقرار متشدّد وترحيب حكومي... برّي: لحوار الأيام السبعة فالجلسات المفتوحة

 

 

 


اللواء: إستعداد أميركي للتوسُّط في الترسيم البري.. وتمديد متوازن لليونيفيل
برّي يلاقي لودريان: 7 أيام حوار وبعدها جلسات متتالية للانتخاب

 

 

 


الجمهورية: بري: أسبوع للحوار وجلسات مفتوحة

 

 

 


البناء: التجديد لليونفيل: تحفّظ لبنان وامتنعت موسكو وبكين والاستقلال مقيّد بالتنسيق… والعبرة بالتطبيق برّي في ذكرى تغييب الصدر للوشاة ودعاة استدراج التهديد بالعقوبات: خيّطوا بغير هالمسلة نحو حوار رئاسي لـ 7 أيام من أيلول في مجلس النواب تليه جلسات متتابعة حتى انتخاب رئيس

 

 

 


l'orient le jour: La nouvelle initiative de Berry : une semaine de dialogue et des séances électorales ouvertes

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