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أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي متابع للملف الرئاسي إن عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري بحوار في مجلس النواب لسبعة أيام تليه جلسات نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس يشكل ضربة موفقة بصفته مشروع جدول أعمال مناسب للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جمع دعوته للحوار الرئاسي وردّ المعترضين بطلب جلسات انتخاب متتالية، وهو يضع المعترضين أمام إحراج كبير في حال الرفض.

 

خفايا

قال دبلوماسي عربي إن لبنان أظهر مقدرة دبلوماسية غير متوقعة بعد تساهله مع تعديلات تفويض اليونفيل العام الماضي، لكنه هذه السنة أربك الغرب كله فقسم فرنسا عن أميركا وفرض التأجيل على التصويت ثلاث مرات حتى لحظة نهاية الولاية وضمن امتناع روسيا والصين ما أضعف الحصيلة وسجل تحفظاً رغم التعديلات التي حاولت إرضاءه وأجبر مؤيدي “إسرائيل” على كشف أوراقهم بمن فيهم العرب فحصل على نصف انتصار وألحق بخصومه نصف هزيمة؛ وهذا أكثر من جيد.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

أدت التفاهمات الجديدة الى الحؤول دون دخول او خروج شخصيات معروفة، وفي دائرة معينة، احد المخيمات البارزة.

 

همس
يحاول الوسيط الفرنسي، عبر مرجع وازن، إبعاد انعكاسات التوتر مع دولة إقليمية ذات تأثير على مهمته الختامية قبل منتصف هذا الشهر.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ تعميم صورة عشاء اجتماعي- سياسي استهدف بشكل مباشر سياسياً وسيطاً، ومسؤولاً أمنياً سابقاً.

 

يتردد أنّ شركة محسوبة على جهة سياسية حزبية، تتحضر لاستلام تشغيل النافعة تحت غطاء شركة أجنبية.

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