مصرف لبنان: الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية تعادل 8542 مليون دولار

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أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه "بناء على القيود المحاسبية الموقوفة في 15/8/2023 وبعد مراجعة الأرقام مع المديريات المعنية، تبين أن الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية تعادل 8542 مليون دولار أميركي، أي أنها انخفضت بين آخر تموز ومنتصف آب".

وأشار إلى أن "الانخفاض في الموجودات السائلة تنتج من تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها، ومن تسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158".

ولفت إلى أنه "يلاحظ خلال الفترة نفسها ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوند من 387 إلى 421,8 مليون دولار أميركي بحسب منصة بلومبرغ".