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لقاء بين سلام والمدير التنفيذي للبنك الدولي في واشنطن

31
AUGUST
2023
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واصل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام زيارته الى واشنطن، حيث زار مقرّ البنك الدولي، وبحث مع المدير التنفيذي في البنك منصور الشمالي في المشاريع المشتركة ولا سيما تلك التي تُعنى بالأمن الغذائي للبنانيين.

 
 كما تناول البحث برنامج عمل البنك في لبنان، ولا سيما استكمال اجراءات الموافقة والتوقيع على الاتفاقيتين اللتين أقرهما البنك الدولي، وهما:
 
 

1- المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان بقيمه 300 مليون دولار لمساعدة الأسر الاكثر فقرا. وقد وافق البنك الدولي على المشروع في 26 ايار 2023.

2- مشروع التحول الزراعي والغذائي الأخضر نحو التعافي الاقتصادي في لبنان بقيمة 200 مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في 28 حزيران 2023.

وجرى في اللقاء تأكيد على ضرورة الإسراع في اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة لمساعدة لبنان على بدء مسار التعافي الاقتصادي.

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