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"خبر سار" للبنانيين... هذا ما أعلن عنه بما خص الضرائب والرسوم على الطاقة الشمسية

31
AUGUST
2023
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في خبر سار لجميع اللبنانيين، أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني انه على أثر مراجعتها للمسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لا سيما لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، تم أخيرا تطبيق مندرجات احكام المادة 72 الوارد في القرار 640/ من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والذي يقضي باعفاء الاجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الرسم المقطوع الـ3%.

وتوجهت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالشكر الجزيل من عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب رازي الحاج على عمله الاساسي ومتابعته الحثيثة وتواصله المباشر والمستمر مع الوزراء المعنيين للوصول الى هذا القرار، وشكرت كذلك كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي على تعاونهم الكامل والعمل سوياً من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الموضوع الذي يعني جميع اللبنانيين.

وأكدت جمعية الصناعيين أهمية هذا "القرار الاستراتيجي" كونه يشجّع من جهة على التَحَوُّل الى الطاقة المتجددة والنظيفة ويحفّز اللبنانيين ومختلف المؤسسات والصناعية من ضمنها على استخدامها، ومن جهة أخرى يساهم في خفض كلفة فاتورة المحروقات ما ينعكس تراجعا في كلفة الانتاج واسعار السلع وتاليا زيادة تنافسية الاقتصاد اللبناني وتنافسية الصناعة الوطنية.

وختمت الجمعية بيانها بالتمني على المجلس الأعلى للجمارك بإصدار قرار يقضي بتحديد دقائق تطبيق قرار الإعفاء بشكل سريع.

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