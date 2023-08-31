المحافظ خضر مكرما الزميل محمد أبو إسبر في بعلبك: تنقل الخبر بكل أمانة ومسؤولية ولن نتخلى عنك

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كرم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في بعلبك الزميل محمد أبو إسبر لمناسبة بلوغه السن القانونية، في حضور رؤساء دوائر وأقسام ومكاتب المحافظة والزميلين أمينة التويني وصبحي بلوق.

خضر

وتحدث خضر فقال: "الإعلامي محمد أبو إسبر موظف مواظب و"آدمي" وخلوق، ينقل الخبر دائما بكل أمانة ومسؤولية، واي خبر يمكن ان يؤدي في مكان ما إلى الفتنة، كان يجيد تدوير الزوايا في صياغته، بشكل ينقل فيه الحقيقة دون إثارة الفتنة، ودون أن يلحق الاذى أو الضرر".

وأضاف: "موظف القطاع العام الذي أمضى كل حياته يخدم بلده ودولته، يأمل عندما يحين وقت تقاعده بأن يرتاح ويكمل حياته بكرامة، ولكن للأسف منذ سنة 2019 موظف القطاع العام الذي يتقاعد يظلم ويقهر،وبدل أن يكافأ في نهاية حياته العملية بعد سنوات تضحيته وتعبه، يكون أمام تحدي البحث عن فرصة عمل جديدة تؤمن له مدخولا يعينه على الاستمرار في حياته".

وأضاف: "إن شاء الله كل الذين تقاعدوا في هذه الفترة، وأنت من ضمنهم، نأمل عند تحسن الأحوال، بأن يكون هناك إعادة نظر بظروفهم وأوضاعهم وتقاعدهم. وإن كنت قد بلغت السن القانونية، ولكن بالنسبة لنا هذه ليست نهاية الطريق معك، بل هناك استمرارية نحن وإياك على المستوى الشخصي، ونحن هنا عائله واحدة، وأنا مرتاح لأنك ستبقى تعطي وتكمل مسيرتك، وهذا شيء يطمئننا ويريحنا، ونتمنى لك كل الخير، فأنت أخ عزيز، وحتى لو توقفت عن ممارسة عملك الصحفي في يوم ما، فهذا لا يعني بأنك لم تعد موجودا بيننا، بل أنت دائما الحاضر معنا بالفكر وبالجسد، ونحن لا نتخلى عنك وفي نفس الوقت أنا لا اتخيل الوكالة الوطنية للاعلام من دونك".

وختم المحافظ خضر: "عند مجيئي إلى بعلبك قبل 10 سنوات، كان رئيس مكتب الوكالة آنذاك بنيامين الجمال، لم تتح لي فرصة التعرف به عن قرب، بسبب مرضه، وقد توفي بعد فترة قليلة، ولكن لا أسمع عنه إلا كل الخير، كما نعرف عنك كل الخير، نتمنى لك كل التوفيق ونحن كنا وما زلنا وسنبقى إلى جانبك".

الحلاني

وبدوره اعتبر رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني أن "الصديق محمد أبو إسبر حريص على تظهير الصورة المشرقة والحضارية لبعلبك والمنطقة، ويلعب نفس الدور الذي بدأت به يا سعادة المحافظ منذ استلامك مهام المحافظة، حيث كنت وما زلت تبذل الجهد الكبير لتغيير الصورة النمطية السابقة عن بعلبك الهرمل، وتحولها من منطقة حمراء محظورة على رعايا الكثير من الدول، إلى منطقة خضراء آمنة، إضافة إلى الجهود الكبيرة لتفعيل السياحة والمهرجانات الدولية في القلعة، وفي ترسيخ النظرة العامة الإيجابية حول بعلبك والمنطقة وأهلها، وكذلك الأستاذ محمد ما زال يقوم بهذا الدور البناء بالصورة والقلم".



أبو إسبر

وتوجه الزميل أبو إسبر بالشكر إلى المحافظ خضر "على مبادرته الطيبة، إلى جانب فريق عمل المحافظة المتفاني في عمله لخدمة أبناء المحافظة، وتسيير معاملات المواطنين والبلديات بكل تفان وإخلاص وشفافية ومصداقية ودقة في العمل".

وأكد بأن "الوكالة الوطنية للإعلام كانت وستبقى الحقيقة والصدقية ضالتها، وهي على مسافة واحدة من الجميع، ولن تتوانى عن تغطية كل الأخبار والأنشطة بمهنية ومسؤولية".