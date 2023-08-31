لجنة الشباب والرياضة: ما يحصل على هذا الصعيد يشكل خطرًا على الواقع الاولمبي اللبناني

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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: الياس حنكش، رازي الحاج، ينال الصلح، جهاد يقرادوني ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلا وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس، واطّلعت على آخر التطورات المحيطة بملف اللجنة الاولمبية اللبنانية.

وصدر عن المجتمعين البيان التالي:

إن لجنة الشباب والرياضة تعتبر إن ما يحصل على هذا الصعيد بمعزل عن مواقف المعنيين، يشكل خطرًا على الواقع الاولمبي اللبناني ولن يسلم من تداعيات سلبية على المستوى الاولمبي الدولي. إن اللجنة اعتمدت في نقاشها على نظام اللجنة الاولمبية المصادق عليه من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ومواد المرسوم ٤٤٨١ لا سيما المادة ٧٤ منه والتي تنص على "ان اللجنة الاولمبية اللبنانية هي هيئة مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وأنظمتها من الشرعة الاولمبية الدولية والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان بما لا يتعارض مع الشرعة الاولمبية الدولي".

وقد قرّر المجتمعون اخذ المبادرة لدعوة وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس الى اجتماع مع لجنة الشباب لوضع خارطة طريق وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما الشرعة الاولمبية الدولية، ومن منطلق إبعاد السياسة والطائفية عن الواقع الرياضي.