تثبيت الحدود الجنوبية البرية على طاولة هوكشتاين وبو حبيب: لبنان جاهز بما يتناسب مع حفظ حقوقه

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ستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب اليوم، المنسّق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة والبنى التحتية الدولية آموس هوكستين ترافقه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت.

تطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكستين “حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب”.

وشرح بو حبيب أنّ” الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين، وذلك في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب”.

من ناحية أخرى، اعرب الموفد الاميركي عن “تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية”، مشيرًا إلى “وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور”، ومعربًا عن”تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار”.

وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكستين بأنّه، “وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب”.

وحول ذلك، أعرب الوزير بو حبيب عن “جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية”.