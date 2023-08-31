فياض: رد باخرة الفيول من قبل ميقاتي يشكل "خسارة" جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ

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أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أن "رد باخرة الفيول من قبل ميقاتي يشكل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي اعلى كلفة".



وقال خلال مؤتمر صحافي: "مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام".



وتابع فياض، "اعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف عن فتح كتاب الاعتمادات".

وإستكمل، "تواصلنا مع شركة Coral Energy DMCC المملوكة من أذربيجانيين لإلغاء العقد أو الشحنة وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا".