"الملف اللبناني"... عبداللهيان يكشف عن ايجابية سعودية

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أشار وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، في تصريح له بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي، إلى أنّ "خلال المباحثات الّتي سنجريها في لبنان، سنحثّ مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة"، مؤكّدًا أنّ "قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة".

وتمنّى وزير الخارجية الإيراني "الخير والإصلاح والتّنمية للبنان"، لافتًا إلى أنّ "المتوقَّع من مختلف الجهات الإقليميّة والدّوليّة، هو دعم لبنان اقتصاديًّا وتجاريًّا، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد". وشدّد على "أنّنا واثقون من قدرة القادة اللّبنانيّين والشّعب على اتّخاذ القرار السّياسي الصّحيح لانتخاب رئيس للجمهوريّة".

وركّز عبداللهيان، على "أنّنا نسأل الله دائمًا الخير للبنان حكومةً وشعبًا وجيشًا ومقاومةً"، كاشفًا أنّ "خلال المباحثات الّتي أجريناها مع المسؤولين السّعوديّين، سمعنا منهم تصريحات إيجابيّة وبنّاءة بشأن دعم لبنان". ودعا جميع الدّول إلى "التّعاون مع لبنان ودعمه، وإيران ستسمرّ في دعمها القوي للبنان".