إخبار حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان...تقدم به تكتل “الجمهورية القوية”

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تقدم وفد نيابي من تكتل “الجمهورية القوية” ضمّ النواب: جورج عقيص وانطوان حبشي وغادة ايوب ورازي الحاج، بإخبار لدى هيئة مكافحة الفساد حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو الثاني الذي يتقدم به نواب تكتل “الجمهورية القوي” بالموضوع نفسه بعد الاخبار الذي تم تقديمه لدى النائب العام التمييزي.

وافاد المكتب الاعلامي للنائبة ايوب ان”تقرير التدقيق الاولي الذي اجرته شركات الفاريز ومارسال على حسابات مصرف لبنان قد اظهر شبهات فساد يقع امر التحقيق فيها للهيئة صاحبة الاختصاص عملا بالقانون رقم 175/2020″.

وشدد الوفد على “اهمية الدور الذي يمكن للهيئة ان تلعبه في مكافحة الفساد، وعلى الآمال المعقودة عليها”.