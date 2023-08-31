"بلد بلا اسرار".. السّيّد: وشوشات من نوع الخيانة!

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كتب اللواء الناب جميل السيّد عبر منصة إكس وقال: "اكبر الأمانات التي يتوجّب الدفاع عنها والاستماتة في حمايتها لصالح الشعب من قبل الرؤساء والمجلس النيابي والحكومات والقضاة والضباط والمؤسسات، هي أربع امانات: - امانة العدل -امانة المال العام -امانة الأمن -أمانة الأرض… وعلى مدى السنوات الماضية معظم هؤلاء المسؤولين عندنا خانوا كلّياً أمانة العدل وأمانة المال العام فقتلوا العدالة وافلسوا الناس وأضعفوا أمانة الامن…"

وأضاف: "وما يجري اليوم في الامم المتحدة حول حدودنا البرية الجنوبية هو خيانة مفضوحة لأمانة الأرض، والقائمون بهذه الخيانة عندنا، في الكواليس كما في العلن وتحت وطأة الإغراءات والعقوبات، هُم بعض كبار دولتنا الذين يتجاهلون أنّ كرامة الاوطان هي في حِفْظ ارضها، وأنّ التنازل عن شبر منها هو تنازل عن الكُلّ، وأنّ لا أحد في الدولة مهما كبُر او صغُر يحق له التنازل عن هذا الشِبر…"

وختم يقول: "حسنة لبنان انه بلد بلا اسرار، ومخطىء جداً جداً من يظن أنّ الوشوشات في الكواليس وفي الخارج قد تحميها الجدران المغلقة، فكيف اذا كانت هذه الوشوشات من نوع الخيانة…"