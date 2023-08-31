هل يتجرّأ ميقاتي على إلغاء شحنة الفيول؟

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تلقّت وزارة الطاقة رسالة من شركة «كورال»، الملتزمة بتوريد شحنة الفيول إلى مؤسسة كهرباء لبنان، تبلغها فيها بأنها تمهل لبنان 24 ساعة تنتهي يوم عمل غد الخميس (اليوم) في 31/8/2023 لإبلاغها مضمون القرار بشأن فتح الاعتماد للشحنة أو إلغائها.



هذه الرسالة وجّهها وزير الطاقة وليد فياض إلى رئيس الحكومة لمعرفة توجّهات الحكومة بشأن هذا الأمر، وإذا كان ميقاتي على استعداد لتحمّل مسؤولية إلغاء الشحنة وتكبيد لبنان مبلغ 2.7 مليون دولار عطل وضرر وتعريض مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان لمخاطر التدني عن المستوى المقبول، أو فتح الاعتماد وتعزيز المخزون وتوفير نحو مليون دولار من فروقات الأسعار العالمية.