بري وهوكشتاين... والتحفظات اللبنانية على النقاط الحدودية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في السياسة، كان البارز وصف الموفد الأميركي آموس هوكشتاين اللقاء مع الرئيس نبيه بري بأنه كان ممتازاً.

وأشار الرئيس بري امام الموفد الاميركي إلى «ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701، وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) منذ عام 1978 وحتى الآن، وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني».



وذكرت المعلومات ان البحث تناول التحفظات اللبنانية على النقاط الحدودية في الجنوب التي يعتبرها لبنان داخل اراضيه وسبل استعادتها، فيما اُفيد مساء أن ادارة الرئيس جو بايدن مهتمة بترسيم الحدود البرية، فهناك رغبة اميركية بدفع لبنان نحو توقيع اتفاق ترسيم مع اسرائيل».