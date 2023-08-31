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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

استمتع الوسيط في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، بيوم سياحي - سياسي، شمل منقوشة وقهوة صباحية في احد مطاعم محلة الروشة قبالة صخرتها الشهيرة، تناولها الوسيط مع سفيرة بلاده، المنتهية مهمتها في بيروت، دورثي شيا، قبل ان يستقلا مروحية تابعة للجيش اللبناني، ويزورا مدينة بعلبك، ويمضيا ساعة داخل معابد القلعة الاثرية، ضمن اجراءات امنية - سياسية، تجعل من كل المناطق مساحة حرية للموفدين او الزائرين الاميركيين.



والثابت من المعلومات التي رشحت ان هوكشتاين عرض المساعدة في ملف الترسيم البري، وحاول تبريد التوتر الحدودي بين لبنان واسرائيل، عشية التمديد لليونيفيل، حيث تأجلت جلسة التصويت في مجلس الامن الدولي الى العاشرة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، الخامسة بتوقيت بيروت.