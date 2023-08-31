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أسرار الصحف ليوم الخميس 31 آب 2023

31
AUGUST
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء فرنسيون إن نتائج حرب أوكرانيا تظهر في أفريقيا وإن تعويض الخسائر الروسية والأميركية يتم على حساب فرنسا وإن انهيار مكانة أوروبا الدولية يظهره التمادي في استهداف أنظمة الحكم المدعومة من باريس، حيث لم تكن الديمقراطية إلا غطاء للفساد وكانت الجيوش والشعوب تصمت خشية التدخل الفرنسي الذي سقطت مهابته الآن.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي غربي إنّ لبنان ربح جولة اليونيفيل، لأنّ موقف الحكومة اللبنانية من صيغة التجديد لليونيفيل وضع مساعي الحفاظ على التعديل السابق أمام مأزق، حيث أيّ صيغة لا تحظى بموافقة الجانب اللبناني لن تحظى بالتصويت الذي يتيح تمريرها والدول المشاركة في قوات اليونيفيل ترفض صيغة تورّط جنودها بمهام لا تحظى بتغطية الدولة المعنية، وبعد موقف السيد حسن نصرالله صارت المعادلة واضحة.

 

 



اللواء: أسرار
لغز

عممت السلطات النقدية على المصارف عدم التلاعب باحتساب رواتب ومعاشات المتقاعدين خارج سعر صيرفة الذي حددته بـ85500، وليس 86300 ل.ل.!


غمز
يكثر الكلام في أندية متعددة عن «طبخة» قضت بعدم إحداث تغيير في وضعية موظف نقدي سابق.


همس
عُلم أن الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود لم يأتِ بتكليف من إدارته هذه المرة، بل للمشاركة في منتدى دُعي لحضوره.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يعقد ديوان المحاسبة اليوم الخميس اجتماعاً حاسماً للنظر في ملف خضوع شركة «إنكربت» المشغلة للنافعة، للرأي الاستشاري الصادر عن الديوان والذي تبناه مجلس الوزراء، بشأن كيفية الدفع، بعدما ساهم وزير الداخلية بسام مولوي بتأمين التيار الكهربائي للديوان الذي يعاني منذ مدة من انقطاعه. في المقابل لوحظ أنّ مولوي تجنّب المشاركة في لجنة الأشغال العامة النيابية التي أثارت الموضوع، للردّ على أسئلة النواب.

 

باشر مسؤول حزبي تسلّم حديثاً منصباً رفيعاً في الحزب الذي ينتمي اليه، اتصالات في الدائرة الانتخابية في وسط جبل لبنان، تمهيداً وتحضيراً لخوض الانتخابات النيابية في الدورة المقبلة بدلاً من النائب الحالي الذي ينتمي الى الكتلة الحزبية ذاتها، وقد بدأت القيادة المذكورة اتصالاتها بأركان الطائفة التي لها ثقل في تلك الدائرة، كما بالجهة الحزبية لتلك الطائفة، خصوصاً أنّ عقيلته تنتمي إلى الطائفة المذكورة.

 

لا يتردد دبلوماسيون فرنسيون خلال جلساتهم مع مسؤولين لبنانيين، في تحميل رباعي اللجنة الخماسية، مسؤولية إفشال مبادرتهم الرئاسية.

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