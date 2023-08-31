زيارة عبد اللهيان وتحريك الملف الرئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى لبنان اليوم الخميس بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الى دمشق أمس. وفور وصوله قال إنّ الهدف من زيارته إلى سوريا هو بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، ومناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصفت مصادر سياسية مطّلعة لجريدة «الديار» أنّ زيارة عبد اللهيان السريعة المرتقبة الى بيروت اليوم الخميس تكتسي أهمية بالغة لا سيما أنّها تأتي بعد الجولة التي قام بها على كلّ من السعودية وسوريا، للبحث في العلاقات السياسية والديبلوماسية الإقليمية والدولية. وقالت إنّها ستُناقش الملف الرئاسي في محاولة لتحريك الجمود القائم منذ أشهر طويلة.

وكان السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبي أماني، قد ذكر أنّ «وزير خارجية بلاده، سيقوم بزيارة سريعة إلى لبنان، للقاء المسؤولين، وأنّه «بمناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، مضيفا أنّ «تلك الزيارة ستعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره».