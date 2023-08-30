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ابي رميا اطلع على سير عمل دائرة جبيل وجونيه للشؤون العقارية

30
AUGUST
2023
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زار النائب سيمون ابي رميا مقر دائرة جبيل وجونيه للشؤون العقارية في سراي جونيه حيث كان في استقباله رئيس الدائرة سعد حدشيتي وعدد من الموظفين،

وتأتي الزيارة للاطلاع على آلية العمل بعدما استعادت الدائرة نشاطها منذ حوالي اسبوعين.

وتبلّغ ابي رميا من الموظفين ان "الدائرة تعالج الطلبات المتراكمة في تاريخ سابق لإقفالها ما يتعذر عليها في الوقت الحالي استقبال اي طلب جديد".

وشكا الموظفون الأعطال التقنية وبخاصة تلك التي تصيب الشبكة المركزية ما يعيق التقدم في إنجاز الطلبات، كما ونقلوا الى ابي رميا همومهم ومشاكلهم مع القضاء.

وفي السياق لفت ابي رميا الى أهمية المداخيل المالية للخزينة التي تأتي من هذه الدوائر طارحُا تساؤلات عن خلفية الادعاء على موظفي الشؤون العقارية في جبل لبنان دونا عن غيرهم، مع العلم ان التيار الوطني الحر تقدّم بإخبارات في حق موظفين في مختلف الدوائر العقارية في اكثر من محافظة،

وأوضح انه "مع محاسبة الفاسدين الا ان المحاسبة يجب ان تطاول الجميع وليس فئة دون أخرى".

كما وعلى القضاء "أن يكون عادلا وان يعيد الاعتبار إلى المظلومين من الموظفين".

وتعهّد ابي رميا بمتابعة هذا الملف مع السلطات المختصة ان كان على صعيد وزارة المال أو القضاء.

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