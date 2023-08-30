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المباراة: اقليميةٌ ودولية

30
AUGUST
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

المباراة: اقليميةٌ ودولية.
الطابة: الاستحقاقُ الرئاسي.
الملعب: ارضُ لبنان.
الحكام: اميركا وايران وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.
اللاعبون: الكتلُ النيابية.
حارسا المرمى: الثنائي الذي يعطل النصابَ لمنع وصول رئيسٍ ضد المقاومة من جهة، والمتقاطعون الذين يحولون دون منطقِ الفرض من جهة اخرى.
الجمهورُ المصفّق: شعبُ لبنان المسروق.
النقلُ المباشر: محللون سياسيون مدفوعو الاجر ووسائلُ اعلامٍ ذاتُ تمويلٍ معروف.
الجائزة: تقاسمُ النفوذ في بلدٍ بلا سيادة…
هذه هي بكل واقعيةٍ وبساطة صورةُ المنافسة غيرِ الرياضية في لبنان اليوم.
اما المطلوب، فمنافسةٌ ديموقراطية، على اساس الميثاق والدستور… لكن في وطن. وطنٌ لا وصولَ اليه اليوم، الا بحلٍّ متكامل:
اولا، استكمالُ تطبيق الطائف بدءا باللامركزية الادارية الموسعة، وايجادُ الحلول الوفاقية للثغرات المعروفة في وثيقةِ الوفاق الوطني والدستور.
ثانيا، محاسبةُ كل المرتكبين في حق المال العام، مرورا باقرار القوانين الاصلاحية، ووصولا الى خلق صندوقٍ ائتماني يمنع بيعَ اصولِ الدولة ويفتح بابَ الاستثمار.
ثالثا، رسمُ خطةٍ انقاذيةٍ واضحة تشكلُ خريطةَ طريقٍ للولاية الرئاسية المقبلة.
اما اذا استمر الحال على ما هو عليه، فلا نتيجةَ الا التعادلُ السلبي والمزيدُ من الوقت الاضافي بدلَ الوقتِ الضائع والتمديدِ المتواصلِ للمباراة بعد نفاذِ الشوطِ السياسي تلوَ الشوط.

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