اليكم إقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرتها لجنة المال والموازنة منذ تموز2022 لغاية آب 2023

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اقرت لجنة المال و الموازنة النيابية عدة اقتراحات و مشاريع قوانين مهمة بين تموز ٢٠٢٢ و آب ٢٠٢٣:

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الرامي إلى طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح. 14/7/2022

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 6500 مليار ليرة لبنانية منه 4000 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2500 مليار لإحتياطي العطاءات للعام. 14/7/2022

* مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 ( قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( قانون الإجراءات الضريبية)

جلستان 7 و 18/7/2022

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.

21/7/2022

* إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

21/7/2022

* المواد القانونية المقترحة من وزارة الإقتصاد والتجارة المتعلقة بإتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

10/8/2022

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة

كوفيد – 19.

11/10/2022

* المرسوم رقم 10016 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ( أصول الحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 ( قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( قانون الإجراءات الضريبية).

11/10/2022

· مشروع قانون الموازنة العامة الوارد بالمرسوم رقم 8877، الذي أقرته اللجنة بتاريخ 25 آب 2022، بعد ان عقدت 22 جلسة لدرسه.

سنة 2023

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109 الرامي الى طلب الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع إتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الاعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الاعمال الزراعية حصانات ومزايا.

27/2/2023

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10975 الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2023 على اساس القاعدة الإثنين عشرية.

27/2/2023 ( درسته اللجنة وتوقفت عند موضوع وروده بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية)

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموّزعة.

29/5/2023

* اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

3 جلسات في لجنة المال والموازنة وأقر بتاريخ 31/7/2023