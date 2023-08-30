﻿فياض رعى توقيع تجديد اتفاقية تعيين IPT وكيلا رسميا لزيوت ELF ﻿

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رعى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض حفل توقيع تجديد اتفاقية تعيين IPT وكيلا رسميا لزيوت Elf في لبنان من قبل شركة "توتال" للطاقات في الإمارات العربية المتحدة، بحضور النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط، مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القنصل مروان كلاب والمديرة العامة السابقة للنفط في وزارة الطاقة اورور فغالي ومهتمين.

وقد وقع عن "توتال" للطاقات في الإمارات العربية المتحدة أدريان بيشونيه، مدير عام وممثل "توتال" للطاقات في لبنان وعن IPT رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة IPT Group Holding زخيا عيسى.

فياض

وقال وزير الطاقة: "المعيار الذي نسير عليه في الوزارة هو حق المواطن في العيش الكريم، وحقه في ان يطلب من وزارته ان تساهم في تدعيم اقتصاد الوطن، فالمواطن والاقتصاد هما هدفنا في عملنا في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها".

اضاف: "ان شركة توتال هي شريك استراتيجي للبنان ولوزارة الطاقة بكل ما للكلمة من معنى، وهي من القلائل الذين لم يغادروا لبنان والتزموا بحضور اقتصادي بمؤازرة سياسية مرحب بها، خصوصا اذا كانت تسعى معنا للمصلحة العامة بعيدا عن الاصطفافات السياسية ونصرة للحوار الوطني، إذ من دون هذا الحوار لا نستطيع ان نبني الوطن".

وتحدث عن دور "توتال" في "التنقيب عن الغاز للمساعدة في الوصول الى مرحلة مهمة في هذا الموضوع"، معربا عن تفاؤله في "التوصل الى ايجاد مكمن تجاري في البلوك رقم 9 وننتظر النتائج في اوائل تشرين الثاني المقبل".

وقال: "العلاقة بين وزارة الطاقة وتوتال جيدة جدا، ونحن متمسكون بها بشفافية".

اضاف: "ان المباحثات التي تقوم بها الشركة في موضوع شراء الحقل المرخص في طاقة الرياح الثلاثية في عكار متقدمة جدا، وفي الوقت نفسه ملتزمون التقدم بطلب رخصة للطاقة الشمسية المتجددة 15 ميغاوات عبر شراء واحد من الذين حازوا على هذه الرخص عبر قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت سابقا".

وتابع: "إننا نعول على أن يزيد هذا الشريك الاستراتيجي استثماراته وعلاقاته الجيدة مع الوزارة ومع لبنان".

وتطرق الى "التطور الذي حققته شركة IPT منذ العام 1987 في نطاق البنزين والديزل وعدد المحطات التي تقدم خدمة موثوقة وبأسعار تنافسية"، مشيرا الى "المشاريع المستقبلية لهذه الشركة ومواكبة التطور التكنولوجي"، لافتا الى "ترحيب الوزارة بمثل هذه الشركات التي تزيد من جودة ونوعية الخدمة للمواطن، كما تزيد التنافسية التي تؤدي الى تخفيض الاسعار لما فيه مصلحته".

بيشونيه

بدوره، أوضح بيشونيه أن "تجديد الشراكة مع IPT يندرج في إطار إستراتيجية عالمية لتطوير العلامة التجارية Elf التي نمت بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط".

وقال: "ان التاريخ المشترك والثقة والشغف والسعي للنمو هي كلمات تلخص علامة Elf التجارية، وأهمية شراكتنا طويلة الأمد مع IPT إلى جانب التزام توتال للطاقات المتين في لبنان".

عيسى

أما عيسى فأشار الى أن "هذه الاتفاقية تندرج ضمن إطار شراكة أوسع نطاقا بين توتال للطاقات و IPT توجت بإعلان شراكة استراتيجية بين الشركتين في العام 2019 ونتج عنها تأسيس شركة Fuel Logistics SAL التي تتولى توريد المشتقات النفطية وأنشطة لوجستية متعددة في لبنان. وكان سبق لتوتال للطاقات أن عينت IPT وكيلا رسميا لزيوت Elf في لبنان منذ العام 2011".

ولفت الى أن "تجديد هذه الإتفاقية يأتي في إطار شراكة جديدة تتم للمرة الأولى مع توتال للطاقات في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر المركز الإقليمي لزيوت توتال للطاقات وزيوت Elf في المنطقة، ولكونها تملك وتدير في دبي رابع أكبر مصنع للزيوت لتوتال للطاقات في العالم".

وذكر أن "هذه الشراكة التي تتم تحت شعار "تجديد شراكة التميز"، هي مناسبة للتأكيد مجددا على تجديد القيم المشتركة التي تجمع بين الشركتين، والإيمان المشترك بقدرات القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي والمساهمة في تجاوز الأزمات التي يعاني منها البلد".