تدابير سير في الجناح غداً

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، سيقام مهرجان خطابي عند الساعة 18:00 من بعد ظهر يوم غد الخميس 31-8-2023، في الساحة المقابلة لتلفزيون "NBN" – الجناح، لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتخاذ تدابير السير الأتية:

- منع المرور ابتداء من تقاطع كرامي / سلام، وتقاطع الأونيسكو / سلام، وتحويله باتجاه تقاطع الراشدين / كورنيش المزرعة.

-منع المرور على جميع المفارق المؤدّية إلى شارع فخر الدين من تقاطع كرامي / سلام وصولا إلى "مستديرة بن زايد".

- تحويل السير عند مستديرة بن زايد، ومنع المرور باتجاه فندق "سمرلاند".

- تحويل السّير القادم من وطى المصيطبة / محطة العجوز باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

- تحويل السّير ابتداءً من مستديرة وزارة التربية باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

- تحويل السّير ابتداءً من جادّة ديغول باتجاه نفق صائب سلام، ومنع المرور باتجاه الرملة البيضاء وتقاطع الكرامي / سلام.

- تحويل السّير ابتداءً من تقاطع غانا / الأسد باتجاه طريق المطار، ومنع المرور باتجاه الـ "BHV".

- إزالة السيّارات ومنع وقوفها على جانبي شارع فخر الدين.

- عزل "نفق الماريوت، يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".