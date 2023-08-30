living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تدابير سير في الجناح غداً

30
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، سيقام مهرجان خطابي عند الساعة 18:00 من بعد ظهر يوم غد الخميس 31-8-2023، في الساحة المقابلة لتلفزيون "NBN" – الجناح، لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتخاذ تدابير السير الأتية:

 

 

- منع المرور ابتداء من تقاطع كرامي / سلام، وتقاطع الأونيسكو / سلام، وتحويله باتجاه تقاطع الراشدين / كورنيش المزرعة.

 

-منع المرور على جميع المفارق المؤدّية إلى شارع فخر الدين من تقاطع كرامي / سلام وصولا إلى "مستديرة بن زايد".

 

- تحويل السير عند مستديرة بن زايد، ومنع المرور باتجاه فندق "سمرلاند".

 

- تحويل السّير القادم من وطى المصيطبة / محطة العجوز باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

 

- تحويل السّير ابتداءً من مستديرة وزارة التربية باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

 

- تحويل السّير ابتداءً من جادّة ديغول باتجاه نفق صائب سلام، ومنع المرور باتجاه الرملة البيضاء وتقاطع الكرامي / سلام.

 

- تحويل السّير ابتداءً من تقاطع غانا / الأسد باتجاه طريق المطار، ومنع المرور باتجاه الـ "BHV".

 

- إزالة السيّارات ومنع وقوفها على جانبي شارع فخر الدين.

 

- عزل "نفق الماريوت، يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   