وزير الدفاع عزى عائلة الرائد الشهيد حنا: شهداؤنا قدوة في التضحية والولاء دفاعا عن لبنان

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قدم وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بعد ظهر اليوم في كنيسة مار تقلا - بقنايا التعازي الى عائلة الرائد الطيار الشهيد جوزف ‏حنا الذي استشهد في حادثة سقوط المروحية العسكرية في منطقة حمانا.



وتوجه الوزير سليم الى عائلة الطيار الشهيد حنا بالقول:" ان اهالي شهداء الجيش مدرسة تجسد معنى الوفاء والانتماء وقوة الإرادة على رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وسيبقى شهداؤنا في ذاكرة الوطن مصدر إلهام للأجيال وقدوة في التضحية والولاء".



وأكد الوزير سليم "ان هذه التضحيات تحظى بتقدير جميع اللبنانيين وثقتهم بالمؤسسة العسكرية التي تقدم أداء وطنيا جامعا وواجبا مقدسا في الدفاع عن الوطن من كل الاخطار والتهديدات".