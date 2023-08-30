living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص – tayyar.org يكشف تفاصيل ما حصل في قضية سلامة: شعيتو منح المحامي ساعتين لتقديم دعوى المخاصمة!

30
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أسئلة مهولة يرسمها تعاطي القضاة مع ملاحقة رياض سلامة. كلّ التسهيلات تُمنح له، والأخطر ليس سيكار القاضي شربل أبو سمرا بل الساعتين اللتين مُنحتا أمس لمحاميه حافظ زخور ليقدم دعوى مخاصمة شخصية في وجه الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو. كل وسائل "الراحة" القانونية يجب أن تُمنح لمحامي الأداة المالية لمنظومة النهب والفساد في لبنان، فماذا حصل أمس؟

 

المعلومات تكشف أنَّ محامي سلامة لم يكن قد قدّم دعوى مخاصمة في وجه الهيئة الحالية برئاسة شعيتو، بل في وجه الهيئة المناوبة التي يرأسها القاضي سامي صدقي وبعضوية المستشارَين لمى أيوب ومحمد شهاب، وذلك بعدما سأله القاضي شعيتو فقدم عندها نسخة طبق الأصل موجهة إلى "هيئة صدقي"، وبعدها رفع القاضي الجلسة مؤقتاً ليجلب زخور نسخةً عن دعوى المخاصمة. وعندما صعد زخور ليجلب هذه النسخة، تبين أنه قدم دعوة واحدة تحت الرقم 130 لكن بإفادات ثلاثة، لكي يستطيع أن يغيّر الأسماء بحسب كل هيئة، واحدة برئاسة صدقي وثانية برئاسة شعيتو وثالثة برئاسة القاضية ميراي ملاك التي كانت فسخت قرار ترك سلامة. وعندا المتابعة مع الكاتب في القلم تبين أن دعوى المخاصمة مقدمة في وجه الهيئة التي يرأسها القاضي سامي صدقي.

 

في هذا الوقت، وبدل أن يعمد القاضي شعيتو إلى استكمال الإجراءات في القضية نظراً لأن دعوى المخاصمة ليست مقدمة في وجه هيئته ولأن المحامي زخور لم يتمكن من تقديم نسخة طبق الأصل عن دعوى مخاصمة ضد شعيتو بالذات، انتظر محامي سلامة نحو ساعتين من الساعة الحادية عشر وربع حتى الواحدة، لكي يأخذ المحامي راحته في تسجيل دعوى جديدة لكن هذه المرة في وجه هيئة شعيتو بالذات، وهذه مسؤولية تُسجل عليه لجهة التوقف عن متابعة الجلسة.

 

وهذه التفاصيل، تثبت مرة جديدة تقاعس القضاء عن متابعة واجباته في ملف رياض سلامة. لكن هناك سؤالاً تطرحه مراجع قانونية ل tayyar.org، وهو مرتبط بكيفية تقديم دعوى مخاصمة في وجه هيئة اتهامية، وهي هيئة شعيتو، لم تتخذ أي إجراء في وجه المتهم رياض سلامة. فمن المعلوم قانونياً أن السبب الموجب لتقديم دعوى مخاصمة هو "ارتكاب خطأ جسيم"، فأي خطأ ارتكبته هيئة شعيتو في وجه سلامة وهي التي لم تباشر بعد بإجراءاتها؟

 

إن الأجوبة عادة ما تكمن في الأسئلة. حتى تجرؤ القضاء على متابعة قضية سلامة، يبقى التقاعس والتهرب إن لم نكن التواطؤ مع المنظومة هو سيد الأجوبة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   