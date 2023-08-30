لقاء هوكتشاين وبري... "ممتاز وبناء"!

A + A -

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري الإدارة الاميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين والوفد المرافق، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا، حيث تم عرض للأوضاع العامة.



استمر اللقاء ساعة غادر بعده هوكشتاين مكتفيا بالقول:"اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناء".



بدوره جدّد بري شكره "للجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9".





وأكّد بري أن "جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي".



كما أكّد أمام الموفد الاميركي "ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" منذ عام 1978 وحتى الآن وأن لبنان حريص جدا على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني".



واستقبل بري سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم وبحث معها في المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان.