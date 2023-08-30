living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ هوكشتاين يبحث عن إنجاز ثانٍ لترسيم الحدود البرية... فهل طريقه سالكة ومن هو المفاوض اللبناني؟

30
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتح الموفد الأميركي أموس هوكشتاين جولته اللبنانية ب"همروجة" احتفالية بالأكل اللبناني في أحد المطاعم المطلّة على الروشة، لكي يضفي على مهمته جواً تفاؤلياً بتسجيل إنجاز جديدٍ له في المتاهة اللبنانية الحائرة بين الصراعات الكبرى والجغرافيا الصعبة وموازين القوى.

الإنجاز يبحث عنه هوكشتاين بعد اتفاق الترسيم البحري، محاولة تثبيت الخط الأزرق كحدود برية دائمة، وإزالة نقاط الصراع والتوتر بين الجانب اللبناني والعدو الإسرائيلي. طريق محفوفة بالألغام والصعوبات، لأنها تتجاوز استغلال ثروة الغاز كما هو الحال في الملف البحري، إلى السعي لإزالة قضايا الصراع بين الحقوق اللبنانية والتعديات الإسرائيلية. ودون هذا الهدف، حسابات تتجاوز الواقع اللبناني، وحقوق لبنان، إلى القوى الإقليمية والدولية، وإلى التفاوض عبر شد الحبال بين الولايات المتحدة وإيران على رقعة المشرق. ومن هنا تتوضح صعوبة ملف هوكشتاين وتحدياته المتغيّرة عن ملف ثروة الغاز.

 

وفي وقت التقى هوكتشاين كُلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي استبقاه على الغداء، يطرح العنصر الغائب في مشهدية زيارات هوكشتاين هذه المرة، هواجس عن كيفية التفاوض في ظل عدم وجود رئيسٍ للجمهورية اللبنانية الذي يتولى رسمياً التفاوض عن الدولة والشعب، كما حصل في الفترة السابقة، والتي أثمرتْ إنجازاً لصالح لبنان بعدما تخلّى المعنيون لسنوات عن الحقوق اللبنانية المشروعة في ملف الثروة الغازية.

 

على خطٍ آخر، استمرت ردود الفعل على البدعة القضائية الجديدة التي حصلت أمس في ملف رياض سلامة، والتي تمثّلت بانتظار الهيئة الإتهامية التي يرأسها القاضي ماهر شعيتو محامي سلامة لتسجيل دعوى المخاصمة بحق هيئة شعيتو، بعدما كان سجلها في وجه هيئة التي يرأسها القاضي سامي صدقي، في وقت كان يفترض بشعيتو استكمال إجراءات الدعوى بحق المدعى عليه المعروف الإقامة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   