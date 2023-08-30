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لجنة الاشغال بحثت في وضع النافعة...ونصيحة بفتح هذا المرفق غدا والا القضاء

30
AUGUST
2023
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المختصة.

عطية
اثر الجلسة، قال النائب عطية:" جلستنا اليوم كانت نتيجة وقف أعمال مرفق عام، هو مرفق النافعة. والمواطنون يعانون منذ مدة ونحن في أمس الحاجة الى الاموال واستوضحنا الكثير من المواضيع. كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار لا نعرف كيف هيكليتها وكيف اتت. وكنا أمام صدمة وبعد البحث المستفيض اخذنا النواحي الفنية وخرجنا بنتيجتين:
اولا: تأليف لجنة تقصي حقائق يرأسها النائب ابراهيم منيمنة ومتابعة تفاصيل العقد ومن هنا جاءت الكارثة.
ثانيا :كيفية تيسير العمل. هناك عريضة قضائية سيتم متابعتها للضغط على القضاء. ونحن نفتش عن بديل لتستلم مكان الشركة الحالية "إنكريبت".
وختم عطية: هذه حقوق للناس واستغلال لخبراتنا. هذا موضوع لا نستطيع ان نستهين فيه نحن متضامنون ومتعاونون لاستكمال البحث في هذا الموضوع، لان هناك اذى للدولة والناس، واذا لم تبدأ شركة "إنكريبت" بالعمل غدا، فنصيحة لهم افتحوا النافعة والا سنتجه الى القضاء".

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