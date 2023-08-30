ميقاتي يستقبل هوكشتاين بحضور شيا

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسق الأميركي الخاص بالطاقة والوسيط في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل أموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا.

وشارك في اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر،منسّق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية"اليونيفيل" العميد منير شحادة.

وإستقبل رئيس الحكومة النواب السادة: وليد البعريني ، محمد سليمان ، عبد العزيز الصمد ، احمد الخير ورئيس دائرة التنظيم المدني في عكار المهندس حسن الحاج ورئيس مصلحة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.

وجرى عرض للأوضاع الانمائية لمنطقة الشمال وعكار لا سيما موضوع مطار مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات.