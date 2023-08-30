ابي رميا يطلّع على سير عمل دائرة جبيل وجونيه العقارية: لماذا الادعاء على الموظفين في جبل لبنان دون غيرهم؟!

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زار النائب سيمون ابي رميا مقر دائرة جبيل وجونيه للشؤون العقارية في سرايا جونيه حيث كان باستقباله رئيس الدائرة سعد حدشيتي وعدد من الموظفين، وذلك للاطلاع على آلية العمل بعد ان استعادت الدائرة نشاطها منذ حوالي اسبوعين.

وتبلّغ ابي رميا من الموظفين ان الدائرة تعالج الطلبات المتراكمة في تاريخ سابق لإقفالها ما يتعذر عليها في الوقت الحالي استقبال اي طلب جديد. وشكا الموظفون الأعطال التقنية لا سيما تلك التي تصيب الشبكة المركزية ما يعيق التقدم بإنجاز الطلبات، كما نقل الموظفون الى ابي رميا همومهم ومشاكلهم مع القضاء. وفي السياق لفت ابي رميا الى اهمية المداخيل المالية للخزينة التي تأتي من هذه الدوائر طارحُا تساؤلات حول خلفية الادعاء على موظفي الشؤون العقارية في جبل لبنان دون غيرهم مع العلم ان التيار الوطني الحر تقدّم بإخبارات بحق موظفين في مختلف الدوائر العقارية في اكثر من محافظة، موضحًا انه مع محاسبة الفاسدين الا ان المحاسبة يجب ان تطال الجميع وليس فئة دون أخرى كما يجب على القضاء ان يكون عادلا وان يعيد الاعتبار للمظلومين من الموظفين.

وتعهّد ابي رميا بمتابعة هذا الملف مع السلطات المختصة ان كان على صعيد وزارة المال او القضاء.