طقسٌ غائم بانتظارنا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي عل المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.



وجاء في النشرة الاتي:



الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تكون مرتفعة نسبيا على الجبال وفي الداخل.

الطقس المتوقع:



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة عل الساحل وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي عل المرتفعات خلال الفترة المسائية.



الخميس: غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي عل المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تستمر بالإرتفاع وبشكل طفيف في الداخل، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر حيث تسوء الرؤية.



السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر أيلول على الساحل ومرتفعة نسبيا على الجبال وفي الداخل.