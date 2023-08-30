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القبض على سارق في البقاع الغربي!

30
AUGUST
2023
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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، بيان جاء فيه: "في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليات السّرقة من داخل السّيّارات المركونة بالقرب من السوق الشعبي في بلدة المرج - البقاع الغربي من قبل شخص مجهول الهويّة، كُلّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل والعمل على توقيفه".

وأضاف البيان، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي أجرتها الشّعبة توصّلت الى تحديد هويّته، ويدعى: ع. ر. ل. (مواليد عام 2005، لبناني)، وبتاريخ 28/08/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفه، بالجرم المشهود، في البلدة المذكورة، أثناء قيامه بسرقة محتويات إحدى السّيّارات".

ولفت إلى انه "بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مفاتيح يستخدمها لفتح السيارات وسرقة محتوياتها، و"مفكّان"، ووكالة سوق، ورخصة سوق، أقدم على سرقتها بتاريخه".

وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السّرقة من داخل السّيّارات المركونة بالقرب من السّوق الشّعبي في المرج مستخدماً المفاتيح التي ضبطت بحوزته. كما اعترف أنه يقوم بتحويل المبالغ المالية التي تنتج عن عمليات السّرقة الى شقيقه المتواجد في تركيا عبر مكاتب تحويل الأموال".

ووفق البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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