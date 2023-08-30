المرتضى: "حلم ابليس"!

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أجاب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى على سؤالٍ بشأن احتمالات جعل عمل اليونيفيل في لبنان خاضعاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، قائلاً: "هذا يستدعي تعديلاً للقرار 1701 والتعديل دونه تعقيدات اذ يستلزم موافقة جميع اعضاء مجلس الامن الدولي".



وأضاف، "الامر لن يتعدّى حدّ التمديد فلا فصل سابعاً ولا من يحزنون واليونيفيل ستستمر تنسيق تنفيذها لمهامها مع الحكومة اللبنانية اي بطبيعة الحال مع الجيش الللبناني"



وتابع المرتضى، "امّا طموح ‎إسرائيل بأن تُشرّع امامها فرص الاستفادة امنيّاً اي مخابرتياً من مهام ‎اليونيفيل فيصحّ فيه وصف "حلم ابليس".

وختم المرتضى، "فليعلم القاصي والداني ان الأمر في بلدنا صار وسيبقى لقوّة الحق، اي للبنان القويّ بشعبه وجيشه ومقاومته، وان لا احد يمكنه ان يفرض في هذا البلد امراً يتناقض مع هذه المعادلة التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم بفضل ثبات الشرفاء ووعيهم الوطني".