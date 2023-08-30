نصّار يعلن عن مشروع سياحي جديد

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لفت وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، إلى أنّ "وزارة السياحة تقوم بالتحضير لمشروع سياحي في بلدة الفيدار، يشمل السياحة الدينية، من خلال إدراج كنيسة مار زخيا الأثرية على الخارطة السياحية الدينية، وسيدة الدوير إضافة إلى العديد من النشاطات بالتعاون مع شركة الوردية هولدينغ، كذلك مشروع الواجهة البحرية الذي بدأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق العمل به من حدود مدينة جبيل الى حدود الفيدار على ان يصل في المستقبل الى بلدة حالات".



وخلال افتتاح نادي الفيدار الرياضي في قضاء جبيل مهرجانه الواحد والعشرين الحاضرين، أمل نصار "بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية العام الحالي".



وأكّد أنّه "بالتضامن والتوافق الداخلي الذي هو الاساس، نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية".