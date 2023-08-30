هوكشتين في بيروت اليوم.. واجتماع موسع في مكتب ميقاتي

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يصل إلى لبنان اليوم الموفد الأميركي الرئاسي آموس هوكشتين لمتابعة بدء عمليات التنقيب في البلوك الرقم 9 وعرض إدارة وساطة جديدة تستهدف إنهاء ملف الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار"، فسيعقد إجتماع موسع في مكتب رئيس الحكومة سيبلغ خلاله ميقاتي الضيف الأميركي بأن لبنان لا يعتبر أنه يدخل في مفاوضات لترسيم الحدود، وأن ما يريده هو أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بالإنسحاب من كل النقاط التي بقيت تحت الإحتلال، وما يجري لا يتجاوز حدود إظهار الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة كما كانت عليه قبل قيام كيان الإحتلال.