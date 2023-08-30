living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما قصة الحوت النافق على أحد شواطئ لبنان؟

30
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قذفت الأمواج العاتية التي شهدها لبنان مساء الإثنين حوتا نافقا إلى شاطئ بلدة الخرايب، في قضاء صيدا جنوبي البلاد، في ظل تأثير المنخفض الجوي الذي سيطر على الأجواء.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حوتا ضخما نافقا، لفظه البحر على شاطئ البلدة الساحلية الجنوبية.

وشهد لبنان هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين، طالت كافة مناطق البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، بمشهد غير مسبوق خلال شهر أغسطس.

‎وقال شاهد عيان في البلدة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أهالي بلدة الخرايب عثروا صباح الثلاثاء على جثة الحوت النافق، الذي استقر على الشاطئ قرب أحد المطاعم".

وقال علي عاكوش، وهو صاحب مطعم قرب المكان الذي عثر فيه على الحوت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الطقس السيئ تسبب بوصول جثة الحوت إلى الشاطئ".

وتابع: "البعض اعتقد أنه جثة بقرة كبيرة بسبب تحلله".

‎لا حيتان في بحرنا

وقال نقيب الغواصين في لبنان محمد السارجي، لموقع "سكاي نيوز عربية":

  • يمكن أن يكون الحوت قد وصل من شرقي البحر المتوسط إلى الشاطئ اللبناني.
  • الحوت كبير حجما لكنه نحيل البنية.
  • رائحة كريهة انبعثت من جثة الحوت، مما يشير إلى أنه نفق قبل أسبوع على أقل تقدير، وجثته متحللة لذلك لم أستطع التأكد إذا كان من نوع العنبر.
  • ‎نفوق الحوت على شاطئ البحر المتوسط غريب بعض الشيء، لأن هذا البحر عادة ليس البيئة المناسبة لحياة الحيتان.
  • بين الحين والآخر، تدخل بعض الحيتان من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط وتضل طريق العودة.
  • أرجح أن يكون سبب نفوق الحوت قلة الغذاء والبيئة غير المناسبة له، كونه بدا نحيل الجسم.
  • يمكن تحديد سبب نفوقه بدقة بعد تشريحه في وقت لاحق.
  • التغير المناخي قد يغير أماكن عيش الأسماك والحيتان في البحار والمحيطات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   