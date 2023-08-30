محادثات كل من هوكشتاين وعبد اللهيان تلامس "رئاسة الجمهورية"

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

سيستقبل لبنان اليوم كلاً من وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، والوسيط الاميركي في الاتفاق الذي حصل على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، وكلاهما ستلامس محادثاته بنحو او بآخر ملف رئاسة الجمهورية، إلى جانب مواضيع أخرى لا تقلّ اهمية عنه.



,على مشارف ايلول وما يمكن ان يحمله من حراك سياسي مع عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان لمعرفة تصوّره حول عقد اجتماع او حوار حول الملف الرئاسي، بعد ان يكون قد جوجل افكار واجوبة من راسلهم ، سبقته حماوة الملفات التي ستزخم ابتداءً من اليوم، مع زيارتين متزامنتين وفي غاية الأهمية لكل من عبداللهيان وهوكشتاين، مروراً بالكلمة المرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري عصرغد الخميس في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، وما ستحمله من مواقف وإشارات سياسية…

واكّدت مصادر سياسية مطلعة من كثب على الاتصالات القائمة حول الأزمة الرئاسية لـ«الجمهورية»، أن لا علاقة لزيارتي عبداللهيان وهوكشتاين بالملف الرئاسي، ولن تُحدثا أي خرق، فلكل مسؤول ومن موقعه هدف لهذه الزيارة، ومثلما سيحضران سيغادران مع صفر تقدّم.