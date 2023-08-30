عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 آب 2023

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الأخبار: إسرائيل وعرب الـ48: حكاية جريمة مُعلنة

تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع «الحكومة»

مطار القليعات و(Terminal 2): الهدف واحد









الديار: هوكشتاين وعبد اللهيان في بيروت اليوم... مجلس الامن يجدّد غداً لـ«اليونيفيل»

اللامركزية المالية عثرة بين حزب الله وباسيل والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن ملف سلامه



نداء الوطن: مشروع التمديد يرحّب بدور الجيش بوصفه "القوّة الشرعية الوحيدة"

"زوبعة" المنظومة في "فنجان" نيويورك: "اليونيفيل" تعمل بلا "إذن مسبق"





اللواء: تجاوز قطوع التمديد«لليونيفيل».. وتجاذب إيراني - فرنسي حول الإستحقاقات

تعطيل التحقيق بملف سلامة.. ونزوح سوري خانق عبر المعابر غير الشرعية

النهار: التنسيق والاستقلالية في صيغة التمديد لليونيفيل... سلامة طليق والملاحقة القضائية لملفه مشلولة!

البناء: عبد اللهيان وهوكشتاين يسبقان لودريان إلى بيروت… والملف الرئاسي ليس على الطاولة / تناغم الحكومة والمقاومة يربك الفرنسيين والأميركيين في مهمة اليونفيل: الحل الوسط أفضل / سلامة يتخلص من الملاحقة القضائية والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن الملف بداعي المخاصمة /



الجمهورية: هجمة دبلوماسية تسبق لودريان



l'orient le jour: Finul : un compromis sémantique se dessinerait