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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 آب 2023

30
AUGUST
2023
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الأخبار: إسرائيل وعرب الـ48: حكاية جريمة مُعلنة

تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع «الحكومة»
مطار القليعات و(Terminal 2): الهدف واحد

 

 



الديار: هوكشتاين وعبد اللهيان في بيروت اليوم... مجلس الامن يجدّد غداً لـ«اليونيفيل»
اللامركزية المالية عثرة بين حزب الله وباسيل والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن ملف سلامه

 

 

 


نداء الوطن: مشروع التمديد يرحّب بدور الجيش بوصفه "القوّة الشرعية الوحيدة"
"زوبعة" المنظومة في "فنجان" نيويورك: "اليونيفيل" تعمل بلا "إذن مسبق"

 

 

 



اللواء: تجاوز قطوع التمديد«لليونيفيل».. وتجاذب إيراني - فرنسي حول الإستحقاقات
تعطيل التحقيق بملف سلامة.. ونزوح سوري خانق عبر المعابر غير الشرعية

 

 

 

 

النهار: التنسيق والاستقلالية في صيغة التمديد لليونيفيل... سلامة طليق والملاحقة القضائية لملفه مشلولة!

 

 

 

 

البناء: عبد اللهيان وهوكشتاين يسبقان لودريان إلى بيروت… والملف الرئاسي ليس على الطاولة / تناغم الحكومة والمقاومة يربك الفرنسيين والأميركيين في مهمة اليونفيل: الحل الوسط أفضل / سلامة يتخلص من الملاحقة القضائية والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن الملف بداعي المخاصمة /

 

 

 


الجمهورية: هجمة دبلوماسية تسبق لودريان

 

 

 


l'orient le jour: Finul : un compromis sémantique se dessinerait

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